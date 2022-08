FAIT DIVERS : Les gendarmes interpellent un braqueur présumé en flagrant délit à Baie Nettlé

Depuis plusieurs semaines maintenant et en lutte contre la montée des braquages à main armée sur le territoire de Saint-Martin, les officiers de la gendarmerie concentrent leurs efforts en multipliant les contrôles et adaptent leur dispositif pour contrer le phénomène. Leur stratégie a été fructueuse dans la nuit de ce lundi 22 août, un braqueur a été appréhendé par les forces de l’ordre.

Dans la soirée du lundi 22 août, vers 21h, des braqueurs ont abordé le restaurant Mezza Luna situé à Baie Nettlé dans l’intention de voler le contenu de la caisse. La gendarmerie indique dans un communiqué avoir interpellé l’un des malfrats lors de leur arrivée sur les lieux, arrivée qui a surpris les auteurs du méfait. Cette interpellation n’est pourtant pas un hasard. Le lieutenant-colonel Wintzer-Weheking qui commande la compagnie de Saint-Martin Saint-Barthelémy explique : « En sus des patrouilles mobiles et des postes de contrôle sur les points clés du territoire, nous déployons un maximum de personnel en tenue civile. Combiné au travail judiciaire de fond, ces actions discrètes doivent permettre d’être au bon endroit au bon moment, c’était le cas lundi soir et cela montre l’efficacité du dispositif ». Déterminée à lutter contre ces criminels, la gendarmerie veut surprendre les auteurs en multipliant les points de présence, visibles et non visibles. Les forces de l’ordre ne manquent d’ailleurs pas de rappeler qu’un vol commis avec usage ou menace d’une arme (réelle ou factice) est passible d’une peine de réclusion criminelle de 20 ans. Concernant l’incident de lundi soir, l’homme a été placé en détention provisoire par le parquet de Basse-Terre. Ce dernier a ouvert une information judiciaire pour la poursuite des investigations.

Parce que la sécurité est l’affaire de tous, la gendarmerie rappelle que le site https://www.referentsurete.fr/ centralise les informations utiles pour sécuriser son commerce ou sa maison. _Vx

