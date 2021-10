FAIT DIVERS : 460 munitions et 11 armes retrouvées par les gendarmes lors d’une perquisition

Le 23 septembre dernier, les gendarmes réalisent une perquisition au domicile d’un Saint-Martinois, EL âgé de 59 ans, à Grand Case dans le cadre d’une enquête. Dans un coffre, ils découvrent 460 munitions de calibre et modèles différents, un fusil d’assaut, deux carabines à air comprimé, un pistolet, un fusil et six carabines.

Toutes ces armes et munitions sont soumises à autorisation pour être détenues ; or EL n’en a pas. Il lui est alors reproché la détention de l’ensemble de ces armes et munitions. Il a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa présentation ce vendredi devant le tribunal de proximité de Saint-Martin en comparution immédiate.

Son conseil, maître Loïse Guillaume-Matime, a demandé un délai pour préparer sa défense car elle a eu tardivement la copie du dossier. Le parquet ne s’est pas opposé au renvoi mais a demandé le maintien du contrôle judiciaire.

Après en avoir délibéré, le tribunal a renvoyé au 3 novembre l’affaire et confirmé le maintien sous contrôle judiciaire de EL.

A noter que l’enquête de gendarmerie dans le cadre de laquelle s’est déroulée la perquisition, n’est pas encore terminée. Il s’agit de l’affaire des empoissonnements des chiens.

