ÉVÈNEMENT : Mad Events passe en mode nuit avec la « Mad Moon Party »

Plus rien n’arrête Mad Events, au grand bonheur du public. Après de nombreuses beach parties plus folles les unes que les autres et l’intronisation récente des showcases dans leur concept, l’équipe de Mad Events propose la « Mad Moon Party » au Moon Bar ce samedi 13 août à partir de 21h. Cette fois, la fête sera donc nocturne.

Pour animer cette première soirée festive organisée au Moon Bar, Yohan et Thomas de Mad Events ont fait appel à l’un des artistes français aux origines caribéennes les plus populaires du moment à savoir Tiitof. Il s’agira ici de la première performance musicale du rapper sur le territoire de Saint Martin. Né en 1995 en Martinique sous le nom de Willem Lacom, Tiitof commence le chant dès l’âge de 11 ans. À 21 ans, il s’envole vers l’hexagone où il rencontre son manager avec qui il peaufine ses premiers sons sur la mixtape #YDD publiée sur SoundCloud. Son premier clip vidéo « Pa Tou Sel » est encensé par la critique et confirme la volonté de Tiitof de poursuivre sa voie dans l’industrie musicale. En 2017, il sort son premier album intitulé « St. Patrick ». Le second opus de l’artiste « Minuit » voit le jour l’année suivante, propulsant l’artiste sur la scène nationale. En 2020, le troisième album de Tiitof « Tout à gagner » est le fruit de nombreuses collaborations, preuve que les autres artistes reconnaissent le talent du jeune martiniquais. Fort d’un quatrième album « Bénéfice » qui date de 2021, de 10 millions de vues sur les réseaux sociaux, plus de 200.000 abonnés sur sa chaine Youtube et 170.000 followers sur Instagram, Tiitof a accepté l’invitation de Mad Events à se produire sur la scène du Moon Bar Rooftop, actant ainsi sa première performance devant le public saint-martinois. La « Mad Moon Party » débutera à 21h et la fête sera grandiose jusqu’à 3h du matin. Pour accompagner l’artiste qui cartonne avec le clip de « Réyon Soley » issu du projet #YDD2, Mad Events a choisi cinq DJs locaux : Tryss, King Kembe, Em, Big Boss et Siw’Roo qui signe ici sa première collaboration avec Mad Events. L’ambiance de la « Mad Moon Party » sera à l’image de l’endroit : magique. Le Rooftop du Moon Bar est certes en plein air mais il est aussi muni d’une scène à proprement parler, scène que Tiitof fera sienne. Les préventes au prix de 20$ sont à acheter au Moon Bar à Maho, chez Jules au Jordan Village, chez Zoulou à Marigot et chez Buzz à Hope Estate. Pour les retardataires, le tarif sur place le samedi 13 août sera de 20$ jusqu’à 23h et de 25$ avant minuit. Pour l’occasion, plus d’une vingtaine de tables et cabanas VIP sont disponibles à la réservation pour jouir du spectacle en première ligne, au plus près des artistes et dans des conditions optimales. Le plan de salle est visible sur la page Instagram de Mad Events (voir infos), ne tardez pas à réserver votre table car la moitié d’entre elles sont déjà prises, ce qui n’est pas étonnant connaissant la réputation des évènements organisés par Mad Events. _Vx

Infos et réservations : +1 (721) 588-7977 ou sur la page Instagram de Mad Events

Instagram : madevents.sxm

Instagram : moonbarsxm

Moon Bar Rooftop, 7 Rhine Road, Sint Maarten

