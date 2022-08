ÉVÉNEMENT : Le Temps des Cerises lance son premier Comedy Club

Le concept est à la fois inédit et original, le LTC Comedy Club propose trois soirées d’humour, de magie et d’hypnose. Et la grande première se tiendra ce soir à 21h.

Si l’hôtel restaurant le Temps des Cerises (LTC) est connu pour sa plage paradisiaque à Grand-Case, ses mets succulents et son ambiance farniente, l’équipe ne manque jamais d’idées pour dynamiser son volet évènementiel. Pour animer ces trois soirées de Comedy Club, ces mercredi 10, jeudi 11 et samedi 13 août à 21h, soirées qui s’annoncent d’ailleurs captivantes, le choix de l’organisation s’est porté sur cinq artistes dont la notoriété est déjà bien installée. Franco-tunisien passionné par la magie Kader Bueno manie les tours de passe-passe et l’humour comme peu le font. Kader enchante petits et grands avec son histoire touchante et ses tours indéchiffrables. Artiste récurrent sur la scène du Jamel Comedy Club, Kader Bueno transmettra également sa détermination à croire en ces rêves. Flora Amara est une humoriste de stand-up, genre comique où elle monte seule sur scène, sans accessoire ni décor pour une déferlante de sketchs qui ravit son public depuis 2017, date qui marque l’année de ses premiers spectacles. Aziz Aboudrar est un comédien et improvisateur français, formé à Acting International. Membre des zindépendants depuis 2014, Aziz a parfait ses joutes verbales et sa répartie au sein de ce cabaret d’improvisation où sa créativité et son énergie ont marqué les spectateurs. Cumulant plus de 400.000 abonnés sur sa chaine Youtube, Aziz Aboudrar a fait monter sa cote avec la série de vidéos « Tu ris, tu perds » où la bataille de blagues fait rage, ainsi que les fous rires. Bayou Sarr apportera lui aussi son lot de drôlerie. L’humoriste, comédien et chroniqueur s’est fait connaitre grâce à des vidéos désopilantes, ce qui l’a vite mené à élargir ses horizons. Contacté par le réalisateur et producteur Djamel Bensalah, Bayou Sarr a joué dans son premier long-métrage « Neuilly sa mère, sa mère » en 2018. Et pour compléter la programmation du LTC Comedy Club, l’épatant Ado Pharaon. En hypnotisant des passants dans les rues de Paris, Ado Pharaon, de son vrai nom Adonaïs Yankan, comptabilise

presque 2 millions d’abonnés sur TikTok, plateforme de réseaux sociaux qu’il alimente depuis le confinement. Originaire de Garges-lès-Gonesse dans le Val d’Oise, Ado Pharaon a étudié la programmation neurolinguistique pendant 12 ans. Alliant hypnose et stand-up, l’objectif de cet artiste de talent est de prouver que cette mystérieuse discipline qu’est l’hypnose n’est pas nécessairement synonyme de manipulation et qu’elle peut être utilisée pour révéler l’immense force qui se cache derrière le subconscient de chacun. Ado Pharaon nous en fera la preuve ce soir, ainsi que jeudi et samedi dès 21h au Temps des Cerises à Grand-Case. Showtime ! _Vx

Tarifs : 25€ l’entrée ou table à 95€ avec menu.

Infos et réservations : contact@ltclaplage.com ou par téléphone +59 0590 51 36 27

