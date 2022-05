ÉVÈNEMENT : L’Art en Fête s’invite au Collège du Mont des Accords

Après un lancement en grande pompe au collège Roche Gravée de Moho à Quartier d’Orléans, la septième édition de l’Art en Fête a été vivement célébrée à Concordia.

L’exposition visible précédemment à Quartier a été installée dans le préau du collège de la Rue de Spring pour un second vernissage apprécié par les jeunes et le corps professoral. Le début du spectacle a été sonné sur les coups de 14h dans la salle polyvalente avec les élèves participants et les officiels, dont Michel Sanz, vice-recteur des îles du nord. L’Art en fête dont le thème cette année est KARIBHEART s’inscrit dans le cadre du projet académique D’PASS 2020-2023 dont l’objectif est de développer l’éducation artistique et culturelle. Rassemblant plusieurs établissements scolaires comme l’école maternelle Siméonne Trott, les écoles primaires Hervé Williams, Marie-Amélie LEYDET et Émile Choisy, les collèges du Mont des Accords et Soualiga et enfin, le lycée professionnel Danielly Jeffry, le spectacle organisé ce jeudi 12 mai fut différent de celui proposé à Quartier d’Orléans et intronisé par le principal du collège du Mont des Accords, David Desiage. De la maternelle à la terminale, les jeunes artistes en herbe se sont succédés sur scène pour présenter au public des danses caribéennes, des poèmes, des chants et un défilé de mode. Lors de cette action pédagogique qui valorise la Caraïbe, tous les participants avaient revêtu l’habit de circonstance. L’exposition Karibheart occupera le hall du collège jusqu’au 20 mai prochain. _Vx

Le musée virtuel de l’Art en Fête 2022 est visible sur ce lien :

https://seidn.ac-guadeloupe.fr/seidn/karibheart_et_la_7eme_edition_de_lart_en_fete

