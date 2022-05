SOLIDARITÉ : Première belle récolte de fonds pour le Collectif Animaux SXM

L’association organisait le samedi 14 mai dernier au restaurant Le Garden à Cul-de-Sac sa première collecte de fonds pour œuvrer à la protection et au sauvetage des chiens de Saint Martin.

Avant toute chose, retraçons la genèse du Collectif Animaux SXM. Lors de la nouvelle vague d’empoisonnements le 16 septembre 2021, la soirée de promenade de Camille, Elise et leurs chiens vire au cauchemar. Alors qu’elles se baladent à Anse Marcel, les cinq boules de poils ingèrent quelque chose. Malgré les efforts des deux jeunes femmes et l’intervention du vétérinaire de garde, Lady, Oz, Guinness, Joon et Loki succombent au poison. Sous le coup de l’émotion et de la colère qu’engendrent un tel traumatisme, Camille et Elise créent le collectif « Balance ton tueur d’animaux ». Fin septembre 2021, le Collectif Animaux SXM est né. Début 2022, elles travaillent en étroite collaboration avec I Love My Island Dog et Julia afin de sauver tous les chiens capturés par la fourrière. Dans le même temps, un partenariat est établi avec le refuge SPA de Canche-Authie (62). Le 27 janvier dernier, un premier départ est effectué pour cinq chiens cocotiers qui se sont envolés vers un avenir meilleur en métropole. Plus d’une vingtaine de chiens ont depuis suivi la même destinée. En mars 2022, Ornella rejoint le duo Camille – Elise. Et le collectif devient officiellement une association le 9 mai dernier. Dans l’attente de pouvoir faire une demande de reconnaissance d’intérêt général (déduction d’impôts pour les donateurs) et d’obtenir des subventions, Elise, Camille et Ornella restent actives dans leur militantisme. Elles organisent leur première récolte de fonds avec tombola, collecte de dons et blindtest. Les visiteurs furent nombreux lors de cet après-midi dédiée à nos amis à quatre pattes. 1200€ ont ainsi pu être récoltés afin de participer aux frais vétérinaires de tous les chiens sauvés récemment par le collectif, chiens qui partiront bientôt en fret vers la SPA de Canche-Authie avec Air Caraïbes. Le Collectif Animaux SXM gère les familles d’accueil ou d’adoption en attendant que le fret soit organisé, tout en continuant d’œuvrer pour la cause animale à Saint Martin avec la création d’un refuge, d’une fourrière (obligation dont est en charge la Collectivité qui fait présentement appel à la Guadeloupe pour cette tâche) et d’espaces dédiés aux promenades. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’association pour vous proposer comme famille d’accueil, ou comme escorte si vous prenez un avion vers la métropole. La cause est aussi belle que juste. _Vx

Infos : +33 7 85 69 75 32

Facebook : Collectif Animaux SXM

collectifanimauxsxm@gmail.com

