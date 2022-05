Entreprise : 26 exposants, 452 visiteurs, la 2ème édition du CCISM SPOTLIGHT a connu un franc succès !

La deuxième édition du CCISM SPOTLIGHT s’est déroulée samedi dernier dans les locaux de la Maison des Entreprises.

Vingt-six entreprises des secteurs de la restauration, du bien-être, du textile et de l’audiovisuelle étaient au rendez-vous. Pour cette deuxième édition les fondamentaux restent, à savoir la mise en lumière de produits, de services et des talents du territoire avec quelques nouveautés telles que la tombola ayant généré 820€ au profit du projet de pépinière d’entreprises de la CCISM, l’exposition d’art porté par Kaël Fazer et Claudio Arnell et le concert de clôture dans les jardins de la Maison des Entreprises.

CCISM SPOTLIGHT a été pensé à la suite de plusieurs évènements ayant entrainé des ralentissements économiques, c’est ainsi que dans le cadre de ses missions d’appui aux entreprises et de contribution à la redynamisation du territoire que la CCISM décide d’en faire un évènement annuel.

L’Art faisant partie intégrante de l’évènement cette année avec une fresque participative conduite par Claudio Arnell et Kaël Fazer ainsi qu’une exposition d’art réunissant plusieurs artistes peintres et plasticiens.

Par cet ajout, la CCISM souhaite marquer le début des travaux visant à officialiser le statut d’artiste sur le territoire.

« Nous recevons régulièrement des artistes au CFE, la difficulté qui se pose est d’identifier le bon centre de formalités pour leur immatriculation. Nous sommes actuellement en contact avec le siège de la Maison des Artistes dans le but d’accompagner nos artistes et leur proposer une solution pérenne. », souligne Luciana Raspail, Responsable Administrative et appui aux entreprises.

« CCISM SPOTLIGHT est avant tout un formidable outil de promotion pour la nouvelle entreprise », précise pour sa part Stéphanie Gombs, chargée du projet CCISM Spotlight. « Elle permet d’évaluer la cohérence entre l’offre et la demande. Cette année, certaines entreprises ont fait le pari de lancer de nouveaux produits, d’autres ont commercialisés des offres disponibles uniquement sur le salon. Les retours sont très positifs et nous pensons déjà à la troisième et quatrième édition ».

« Pendant les réunions préparatoires en présence des exposants, nous avons souvent entendu « j’ai créé ma marque », « je vends mes produits », ou encore « je fais venir des matières premières que je transforme », « je fabrique des boissons », etc… Dans l’aventure entrepreneuriale saint-martinoise, il est fondamental que ce que les entrepreneurs inventent et créent leur appartiennent, et que leurs idées soient protégées » souligne de son côté Julien Bataille, Directeur Général de la CCISM. » C’est pourquoi nous allons très rapidement déployer une série de services et d’actions ciblant directement la protection intellectuelle et industrielle afin, bien sûr de protéger, mais aussi d’armer nos entreprises lorsqu’elles iront conquérir des marchés plus grands que Saint-Martin, au national ou à l’international. Ce sera par exemple une visibilité accrue de l’INPI, elle-même favorisée par l’évolution de l’hébergement des fichiers consulaires, nous aurons l’occasion d’en reparler ».

« SPOTLIGHT est la preuve que la dynamique entrepreneuriale existe, l’action publique doit en être le carburant, les entreprises doivent en être les premiers bénéficiaires », note Angèle Dormoy, Présidente de la CCISM. « Tous nos efforts doivent être tournés vers ce but et la CCISM peut compter sur ses forces vives, ses élus et son personnel. Vous pouvez donc compter sur nous ».

La CCISM souhaite remercier l’ensemble des exposants, les visiteurs et les entreprises partenaires ayant contribué au succès de cette deuxième édition :

O top légumes / T-ABY Créa / Le Goût du Vin / Soualigan Slangs / Perspixace / 978 Sanctorum Lounge / Heritage Kitchen / Oualichi Cosmetics / Bulles & Beautés / Beauty Lounge / Montresor Formations / Office Fournitures SXM / St Martin Voyages / Nelson Media Cartoon / Diane Multi Services / ChokoKanel Création / Hadharah / Lipstick

