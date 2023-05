Etang de Chevrise : un beau site naturel à visiter !

Le mercredi 24 mai dernier a eu lieu l’inauguration des travaux de restauration écologique et paysagère d’un remblai en bordure de l’étang de Chevrise, en présence du préfet Vincent Berton, de la 3ème vice-présidente de la Collectivité, Dominique Démocrite-Louisy, de la conseillère Territoriale, Bernadette Venthou-Dumaine, de la représentante du Conservatoire du Littoral, Anne-Marie Bouillé et du délégué-adjoint Rivages français d’Amérique, Médhy Brousillon.

L’Etang de Chevrise, d’une superficie totale de 236 925 m2 a été affecté à titre définitif au Conservatoire du littoral par arrêté ministériel en date du 2 février 2007. Cet étang a été confié en gestion à la Collectivité de Saint-Martin par la convention du 29 septembre 2021.

L’étang de Chevrise est une zone humide remarquable, en particulier du fait de l’avifaune qu’elle abrite. Cette richesse a été reconnue par la prise d’un arrêté de protection de biotope depuis 2006, par la labellisation « RAMSAR » en tant que zone humide d’importance internationale depuis 2011, et par la labellisation au titre du protocole SPAW (reconnaissance à l’échelle de la Caraïbe) depuis 2012.

La restauration de ce milieu naturel permet notamment l’amélioration des conditions de fréquentation du public tout en favorisant l’éducation environnementale en le rendant attractif pour les touristes.

Les travaux de restauration écologique sont situés en bordure de l’étang de Chevrise et ont consisté à la délimitation par des potelets bois, au creusement (460 m²) d’une partie du remblai avec création de 2 connexions hydrauliques avec l’étang dans le respect de la qualité environnementale du site, de l’intégration paysagère, de la discrétion des aménagements, de la simplicité de leur gestion et de la sécurité des visiteurs, en procédant au nettoyage de la zone et des alentours et à la pose de mobiliers en bois (6 transats, 2 ponts, 1 pergola et 2 bancs rustiques).

Afin de compléter ces travaux, une signalétique a été posée : panneau de site et panneau (français et anglais) sur l’avifaune. Le tout agrémenté par la plantation de plus de 500 plantes et le ré-engazonnement du site. Un sentier piéton a également été aménagé afin de permettre aux promeneurs de longer l’étang.

Par cette action, le Conservatoire du Littoral a choisi de mettre en valeur le patrimoine naturel du site afin de permettre au public de découvrir ce lieu naturel.

407 vues totales, 407 vues aujourd'hui