ENVIRONNEMENT / Prévision sargasses : risque moyen pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 2 avril 2024, Météo France place le niveau de risque à moyen pour les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Malgré la présence de nuages rendant difficiles les détections sur les images satellite du week-end dernier, Météo France constate des sargasses en grande concentration à l’est et au nord-est de Tobago, ainsi qu’au sud et à l’est de la Barbade. Des filaments sont aussi détectés plus près des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, dispersés sur tout le proche Atlantique et le grand large, souvent pris dans des méandres du fait de nombreux gyres (gigantesque tourbillon d’eau océanique formé d’un ensemble de courants marins) dans le courant des Antilles. À proximité de nos îles, des arrivages sont à venir dans un flux de nord-est. Les images satellite du 31 mars et du 1er avril permettent une bonne vision des alentours, confirmant la présence d’un gyre de grande taille, en ce moment, au large nord-est des îles du Nord, à un peu plus de 100 kilomètres. Ce dernier réoriente par petites vagues successives des radeaux dans un flux de Nord-est dominant. Les arrivages de sargasses vont se succéder par petites vagues jusqu’à ce week-end, depuis mardi pour Saint-Barthélemy et avant-hier pour Saint-Martin. Ce sont surtout les côtes à l’est et au nord des îles qui sont sous la menace des échouements des algues sargasses. Pour la tendance des deux prochaines semaines, le risque d’échouement reste d’actualité. Actuellement, la source de la plupart des arrivages pour les îles du Nord est dans le large est des deux archipels. L’Atlantique étant bien chargé, les sargasses vont continuer à arriver durant les deux prochains mois pour les Antilles. En Guyane, les dernières détections montrent des radeaux en provenance de la zone équatoriale, l’alimentation devrait donc se poursuivre. _Vx

