Environnement : L’Association Clean Saint-Martin vous donne RDV ce dimanche 12 décembre au Galion pour le dernier Clean-Up de l’année 2021 !

L’Association Clean Saint-Martin organise ce dimanche 12 décembre de 8h30 à 11h30 une nouvelle et dernière grande opération de nettoyage écocitoyenne au Galion pour l’année 2021. Venez nombreux, c’est pour la bonne cause. Toujours et encore !

Cette nouvelle journée placée sous le signe de la préservation de l’environnement est accessible à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes !

A l’instar des autres sorties effectuées tout au long de l’année, les organisateurs vous conseillent de prévoir une gourde d’eau, des baskets/chaussures fermées impérativement, des protections solaires (casquettes, crème solaire) et des gants.

Précision importante, le rendez-vous est fixé à 8h30 sur la partie droite/Sud du Galion, couleur jaune (voir plan ci-joint). _AF