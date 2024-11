ENVIRONNEMENT : Inciter les Saint-Martinois à trier leurs emballages ménagers et papiers

Citeo, l’entreprise qui a pour mission de réduire l’impact environnemental des emballages ménagers et des papiers, s’associe à la COM pour promouvoir le tri des emballages ménagers et papiers et systématiser le geste de tri.

D’ores et déjà, Citeo a participé au financement des premières 125 bornes de collecte à hauteur de 470.000€ (acquisition des bornes, fabrication des dalles et sondes de télémesure). Dans le cadre de la première phase d’un projet global de déploiement de 258 bornes de collecte sélective, ces points de collecte de proximité permettent aux habitants de déposer leurs emballages ménagers et papiers et faciliter leur geste de tri.

Sensibilisation renforcée dans les médias avec la campagne « Make with style »

Depuis le 4 novembre et jusqu’au 17 novembre, cette campagne diffusée en radio, presse et affichage, rappelle à tous les Saint-Martinois qu’ils peuvent jouer un rôle pour la protection de l’environnement de Saint-Martin au travers du geste de tri. Chacun est invité à s’approprier ce geste, simple et populaire, à sa manière, en prenant appui sur un esprit libertaire et des gestes emblématiques de la pop culture, teintée de multiculturalisme et influencée par les Etats-Unis.

Au Village de la Gastronomie, sur le front de mer de Marigot les 15, 16 et 17 novembre, une brigade du tri Citeo sera présente pour engager le public à trier ses emballages et papiers et lutter contre les déchets abandonnés. Des animations ludiques orchestrées par ces « chefs du tri », 4 hôtes et hôtesses bilingue, permettront aux festivaliers de tester leurs connaissances des régles de tri et gagner des goodies.

