ENVIRONNEMENT : Franc succès pour la matinée découverte de la Réserve Naturelle

Ce samedi 25 mars, l’Association gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin organisait dans le cadre du programme européen LIFE BIODIV’OM porté par Aude Berger une matinée de découverte sur la plage du Galion. Plus de 120 personnes se sont rendues sur les lieux de l’évènement.

Le programme était riche et diversifié : sensibilisation à la protection des mérous géants et des mérous de Nassau de Saint-Martin, plongée en réalité virtuelle grâce à des casques haut de gamme, plantation de palétuviers et informations sur les oiseaux limicoles. Dans une démarche de sensibiliser et de mobiliser les citoyens dans leurs actions en faveur de la biodiversité marine, la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin a imaginé une matinée qui ravirait petits et grands. Le pari est largement réussi. Toute l’équipe de la Réserve Naturelle et les bénévoles étaient à disposition du public, que ce soit Julien Chalifour au stand des oiseaux comme le moqueur gorge blanche de Martinique, le crabier blanc de Mayotte et l’échenilleur de la Réunion (tuit-tuit). Ces oiseaux sont également concernés par le projet Life Biodiv’om mené sur cinq territoires ultramarins axé sur les espèces menacées à l’échelle mondiale avec un budget de 365.187,5€ pour cinq ans alloué à un plan d’actions préparatoires de préservation afin d’augmenter les connaissances et de sensibiliser le public. L’espèce marine particulièrement concernée par cette matinée de découverte fut le mérou.

Aude Berger a tenu une conférence passionnante sur le mérou géant et le mérou de Naussau de Saint-Martin, que ce soit sur leur reproduction, leur habitat, leur comportement ou leur longévité entre 30 et 40 ans. Les mérous sont exceptionnels à plus d’un titre : poissons grogneurs quand ils sentent le danger, ils sont aussi hermaphrodites. Avec une majorité de femelles, le mérou change de sexe quand il n’y a pas assez de mâles dans le groupe. Les mérous parcourent ainsi des dizaines de kilomètres pour se retrouver par milliers en agrégation, danser et se reproduire. À cause d’une pêche non-raisonnée et du manque de réglementation sur le sujet, les deux espèces sont en danger. Vincent Oliva s’est chargé d’animer l’espace de réalité virtuelle où le public s’est essayé à la plongée sous-marine sans se mouiller.

Au travers de cette matinée de découverte aussi instructive que ludique, le message de la Réserve Naturelle à la population saint-martinoise est clair : rejoignez le réseau participatif « Les yeux des mérous » afin de récolter des données d’observation des mérous (date, nom de l’espèce, taille, lieu, photo). À vos masques et tubas ! _Vx

Infos : https://

www.reservenaturelle-saint-martin.com

https://www.lifebiodivom.fr

92 vues totales, 92 vues aujourd'hui