ENVIRONNEMENT : 4 995,95 Kg de déchets collectés par Nature Foundation depuis le début du projet In-No-Plastic !

Depuis le début du projet In-No-Plastic lancé en février 2022, Nature Foundation Sint Maarten et ses bénévoles ont collecté 3682,45 kg de déchets ménagers sur et aux abords des plages et 1317,5 kg de déchets plastiques retirés des fonds marins. Soit un total de 4 995,95 kg de détritus en tout genre qui ne pollueront plus la nature, si belle et à préserver sur l’île !

« Nous avons calculé qu’en moyenne 65 % des débris que nous nettoyons sur les plages sont en plastique ! Les 35 % restants sont une combinaison de verre, de bois, de métal, de caoutchouc et d’autres matériaux.

Pour les nettoyages sous-marins, le pourcentage de morceaux de plastique est de 56,5 % », souligne Christel Horst, coordinatrice du projet de Nature Foundation.

« Malheureusement, tous ces nettoyages n’ont pas d’impact à long terme. Les ordures jetées semblent refaire surface dès que nous les enlevons. Compte tenu de la quantité que nous avons collectée, il est regrettable que nous retrouvions autant de déchets dans la nature !

A Guana Bay, on retrouve toutes sortes de déchets, qu’ils soient plastique, ménager ou autres.

Les plages les plus difficiles d’accès, en l’occurrence Back Bay et Guana Bay regroupent la plupart des déchets marins sous forme de filets de pêche, de lignes de pêche, de tambours, etc. D’autres plages sont jonchées d’articles ménagers laissés par des personnes. A titre d’exemple, 90 % des articles retirés de Guana Bay au cours de la période de surveillance étaient en matière plastique.

À Mullet Bay, nous avons trouvé plus de 400 mégots de cigarettes dans notre zone de recherche au cours d’une activité de surveillance des plages, ainsi qu’une grande quantité de bouchons de bouteilles, de pailles et de microplastiques.

À Cay Bay, nous avons trouvé principalement des bouteilles en verre et en plastique sur la plage ainsi qu’une énorme quantité d’emballages alimentaires.

Nous avons même trouvé plusieurs squelettes intacts d’animaux décédés dans des boîtes.

La plage de CupeCoy est généralement très propre par rapport aux autres plages, les déchets collectés sur place incluent des emballages alimentaires de canettes/bouteilles, voire des vêtements.

Par contre, dans les buissons situés entre la plage et le parking, c’est une autre histoire. On y trouve des objets tels que des câbles en plastique épais, du fil métallique, des chaises, des bouteilles, des récipients alimentaires ».

Tel est le constat alarmiste des membres de Nature Foundation Sint Maarten. La protection de l’environnement, c’est l’affaire de tous ! _AF

