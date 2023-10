ENTREPREUNARIAT : FCE Saint-Martin Saint-Barthélemy fête sa 1ère année d’existence

Ce mardi 17 octobre en soirée, l’association Femmes Cheffes d’Entreprises (FCE) de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, présidée par Mélanie Dal Gobbo, soufflera sa première bougie d’anniversaire au Sanctorium 978 lors d’une soirée dédiée au partage d’expériences et aux discours inspirants.

Lancée le 25 octobre 2022 sur le territoire de Saint-Martin, l’association FCE devenue le premier réseau d’entrepreunariat féminin en France et dans le monde a pour vocation d’inciter la prise de responsabilité des femmes dans les mandats patronaux, d’informer et de former ses membres, de promouvoir la solidarité, l’amitié, la bienveillance et les échanges au travers de liens privilégiés. Pour ce premier anniversaire, le FCE a décidé d’un thème qui mettra en lumière des entrepreneurs de l’île partis d’une idée, pour s’inspirer et grandir ensemble : « Ils sont partis de zéro et… ».

La soirée débutera à 18h30 avec la conférence animée par six intervenants : Schmidt du Mood SXM, Johan de Captain Jo, Lou Mataly pour le basket de haut niveau, Jennifer Vignau d’Interior Design, Angèle Dormoy présidente de la CCIM et multi-entrepreneuse et Mélanie Dal Gobbo pour Art For Science. Chaque intervenant décrira, lors de ses 7 minutes de parole, son profil, ses idées, son parcours, ses doutes, ses coups durs, son épanouissement professionnel et personnel, ses succès, en inspirant l’assemblée qui hésiterait encore à se lancer.

Le FCE organise régulièrement des workshops pour ses membres, comme le 23 septembre dernier, avec celui axé sur le style et la stratégie à adopter en tant que cheffe d’entreprise. Une quinzaine de femmes et un homme ont participé à l’évènement, toujours dans cette dynamique de partage, de réseautage et de futurs partenariats. La soirée d’anniversaire du 17 octobre prochain sera dans la même lignée et promet d’être une source d’inspiration, de motivation et de rencontres enrichissantes, marquant la clôture de l’année 2023 et le début d’une année 2024 remplie de nouvelles opportunités. Le Sanctorum 978 en profitera pour présenter sa nouvelle carte « Caribbean Chic » lié au positionnement du restaurant, situé à Rambaud. _Vx

Infos et inscriptions gratuites :

https://urlz.fr/nX61

