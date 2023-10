Clean St Martin : Opération nettoyage ce dimanche 15 octobre

L’association Clean St Martin organise sa mission de nettoyage mensuelle ce dimanche 15 octobre en matinée sur une parcelle de littoral située sous la déchetterie de Galisbay.

Comme à l’accoutumée, le rendez-vous est fixé à 8h30 pour les bénévoles de l’association et aux personnes désireuses de participer à maintenir un territoire propre. Les petits et les grands sont conviés vu la facilité d’accès, pas de contre-indication à signaler pour les enfants, qui sont de plus en plus nombreux à participer aux manifestations mensuelles. Pour ce mois d’octobre, l’opération de nettoyage se déroulera sur le chemin sous la déchetterie de Galisbay où bon nombre de déchets se trouvent encore. Les participants se retrouveront dès 8h30 au niveau de la route menant au port de commerce de Galisbay, à hauteur de la zone à nettoyer. Les bénévoles pourront garer leur voiture sur le bord de cette route. Pour rejoindre le Clean Up du mois d’octobre de 8h30 à 11h30, prévoir une gourde d’eau, les protections solaires d’usage (casquette, crème solaire) et gants si vous en avez.

L’association en mettra à disposition pour celles et ceux qui viendraient les mains nues, raison de sécurité. La mission se terminera vers 11h30 par un moment de convivialité et d’échanges autour de rafraichissements et de collations offerts par l’association Clean St Martin. Rendez-vous à 8h30 ce dimanche à Galisbay. Keep SXM Clean ! _Vx

