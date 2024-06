EMPLOI – JEUNESSE : Reconduction du dispositif LEND A HAND

En 2024, la Collectivité de Saint-Martin reconduit le dispositif LEND A HAND, visant à aider les jeunes en recherche d’emploi.

Ce dispositif, en place depuis 2009, permet aux jeunes de découvrir le monde du travail et de construire leur projet professionnel. L’opération, dirigée par la Direction de la Formation, des Compétences et de l’Emploi en partenariat avec la Mission locale de Saint-Martin et France Travail, cible les demandeurs d’emploi âgés de 16 à 30 ans. Chaque stagiaire reçoit 1 398,70€ nets par mois, répartis entre la COM (1 098,70€) et l’entreprise ou association d’accueil (300€). Les inscriptions se font sur dossier à la Direction de la Formation jusqu’au 16 juin 2024. L’opération comprend une phase de formation de 30 heures et une immersion en entreprise d’un mois, renouvelable une fois. Les deux périodes d’immersion sont du 24 juin au 31 août 2024 et du 25 octobre au 31 décembre 2024. Le budget global de 400.000€, validé par le conseil exécutif le 16 mai dernier, couvre les frais de formation, communication, rémunération des stagiaires et gestion par l’ASP. L’opération est financée à 85% par le FSE (340 000€) et à 15% par la Collectivité (60 000€).

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter