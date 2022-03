Elections Territoriales : Un taux de participation en hausse de 2,9 points par rapport à 2017

Les bureaux de vote ont fermé hier à 18 heures. Le taux de participation au premier tour des élections s’élève à 45,7 % contre 42,8 % en 2017.

En termes de votants, ils sont par contre moins nombreux qu’il y a cinq ans : 8 611 contre 8 668, soit 57 votants en moins. A noter que 18 856 personnes sont inscrites sur les listes cette année contre 20 260 en 2017.

10 245 personnes inscrites sur les listes électorales ne sont pas allées voter dimanche, soit un taux d’abstention de 54,3 %. En 2017, elles avaient été 11 592 à ne pas avoir voté, (+ 1 347).

La participation la plus élevée est enregistrée dans les bureaux 8-13-16 et 18* (entre 48,1 et 49,5 %).

Globalement la participation est supérieure à 44 % sauf dans les bureaux 1 (Marigot) et 17 (l’un des bureaux de Cul de sac/Mont Vernon) où elle est respectivement de 36,6 et 39,1 %.

*Cité Scolaire, Baie Orientale à Oyster Pond, Concordia Spring.

Les chiffres doivent être vérifiés et confirmés par la préfecture. Les résultats définitifs seront proclamés aujourd’hui.

