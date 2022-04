ELECTION PRESIDENTIELLE : Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés au 2ème tour : le remake de 2017

Les dés sont jetés. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés dimanche 10 avril pour le second tour de l’élection présidentielle, avec 28,3% des voix pour le président sortant candidat à sa réélection et 23,3% pour la candidate du Rassemblement national selon les premières estimations.

Le duel final sera donc identique à celui de 2017, bien que cette élection présidentielle se soit déroulée dans un contexte particulier. Après deux ans de pandémie de coronavirus, la guerre en Ukraine a éclaté le 24 février, contraignant Emmanuel Macron à officialiser sa candidature au dernier moment.

Jean-Luc Mélenchon devant Emmanuel Macron à Saint-Martin

A Saint-Martin, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivent en tête avec respectivement 28.13 % et 24.74 % des suffrages exprimés. Marine Le Pen a obtenu 17.27 %, Eric Zemmour 13.23 %, Valérie Pecresse 4.23 %.

Le second tour aura lieu le dimanche 24 avril en Métropole, le samedi 23 avril aux Antilles. _AF



Les premiers résultats du 1er tour pour les Outre-mer :

• Saint-Pierre-et-Miquelon (définitif):

Jean-Luc Mélenchon: 40,91%

Emmanuel Macron : 19,77%

Marine Le Pen : 16,99%

Yannick Jadot : 4,29%

Eric Zemmour : 2,96%

• Martinique (définitif) :

JLM : 53,10%

EM : 16,30%

MLP : 13,42%

VP : 3,85%

AH : 3,20%

EZ : 2,56%

• Saint-Martin (définitif) :

JLM : 28,13%

EM : 24,74%

MLP : 17,27%

EZ : 13,23%

VP : 4,23%

• Saint-Barthélemy (définitif) :

EM : 23,81%

MLP : 22,41%

EZ : 17,75%

JLM : 13,17%

VP : 5,68%

• Guadeloupe (définitif) :

JLM : 56,16%

MLP : 17,92%

EM : 13,43%

VP : 2,95%

EZ : 2,29%

AH : 1,68%

• Guyane (définitif) :

JLM : 50,59%

MLP : 17,66%

EM : 14,22%

EZ : 4,39%

VP : 2,78%

AH : 1,49%

