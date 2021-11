THÉÂTRE : Grand bravo au Comedy Show

Deux représentations à guichets fermés pour la troupe des Têtes de l’Art le week-end dernier au théâtre de la Chapelle avec, pour chacune d’entre elles, une bonne tranche de rigolade.

Dans le cadre du Comedy Show présenté par le McFly Évènementiel, la compagnie des Têtes de l’Art a pris d’assaut la scène du théâtre de la Chapelle à la Baie Orientale le temps de deux soirées pour proposer une série de sketches orchestrée d’une main de maitresse par Laurence Blanc. Entourée de sept autres comédiens, Laurence Blanc nous prouve une nouvelle fois son génie de la mise en scène et son amour d’interpréter et de faire découvrir des personnages haut en couleurs et qui n’ont peur de rien. Belle performance de la part de chacun·e·s ! Le spectacle d’une heure quarante-cinq aura fait perdre la notion du temps aux spectateurs. Pas de décor mais des costumes à foison. Quinze sketches se sont succédés, emmenant ainsi le public dans de brèves histoires tantôt absurdes, tantôt rocambolesques, mais toujours drôles, finement écrites et avec une dimension qui fait réfléchir. Comme ce sketch d’une femme qui fait le triste constat du prix de chaque vêtement qu’elle porte, et qu’elle enlève, dénonçant par ce biais la pression des diktats de la mode ou celle de l’apparence. Ou celui de quatre autres femmes brandissant des panneaux où l’on pouvait lire « Stop à la pub » et « Je ne suis pas un objet », où la subtilité réside dans ce clin d’œil au féminisme tout en se laissant à rire de l’excentricité de l’interprétation. Les hommes ne sont pas en reste dans cette soirée de comédie, quand l’un a revisité brillamment une des fables de La Fontaine, un autre s’est donné à cœur joie de nous exprimer tout le désamour qu’il pouvait avoir pour sa femme, c’était caustique et hilarant, non sans rappeler Bourvil dans le jeu. Les joutes étaient acerbes et judicieusement placées. La saynète d’une professeure d’allemand s’exprimant dans cette langue a provoqué un rire général qui résonne encore dans la salle. Chaque sketch a été écrit par la troupe de comédiens… et même si un des personnages a pu déclamer que c’est un luxe de s’ennuyer, ça n’a pas été le cas pour le public du théâtre de la Chapelle vendredi et samedi derniers. _Vx