ÉDUCATION – SPORTS : Signature d’une convention entre l’Éducation Nationale et le CEES

Ce lundi 12 juin, le Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport (CEES) a scellé son partenariat avec le service de l’Éducation Nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au collège Soualiga en signant une convention pour l’accompagnement adapté des 41 élèves recrutés par le centre.

Pour Charles-Henri Palvair, directeur du CEES, « c’est le grand moment qui se concrétise ». Deux mois après les sélections du CEES qui concernent 41 talents sportifs en athlétisme, basket ou football couplant de bons résultats scolaires, la signature de cette convention signée par Harry Christophe, vice-recteur, et Marc-Gérald Ménard, président du CEES, souligne l’importance de double excellence, dans le sport et dans l’éducation. Pour Alain Richardson, vice-président de la Collectivité, « c’est très symbolique que l’on se retrouve en ces lieux pour signer cette convention, c’est un moment important et une opportunité offerte à la jeunesse de ce territoire en matière de champions, il est indispensable que dans un corps bien fait, il y ait une tête bien faite ». L’Éducation Nationale prévoit donc des emplois du temps adaptés pour les 41 élèves dès la rentrée prochaine (14 en 6ème, 10 en 5ème, 10 en 4ème et 7 en 3ème) quand le CEES leur proposera un accompagnement sur mesure en fonction de leur discipline sportive. Les entraînements auront lieu sur les plateaux sportifs de la Cité Scolaire Robert Weinum, partagés entre le lycée et le collège Soualiga représentés respectivement par le proviseur Olivier Saunier et la principale Edithe Velayoudon. L’excellence dans le sport montera d’un cran avec l’ouverture du collège 900 en 2025 qui offrira suffisamment de place pour que les jeunes gagnent davantage en performance. _Vx

