EDUCATION : Il y a de moins en moins d’élèves depuis 2011

Cette année, seuls les effectifs des lycées ont augmenté avec 181 élèves supplémentaires par rapport à l’an passé, soit 1 677 lycéens inscrits dans les deux établissements de Saint-Martin. En revanche dans tous les autres niveaux, le nombre d’élèves est en baisse. Globalement, les services de l’Education nationale comptabilisent 7 196 élèves dans les premier et second degrés, soit 41 de moins que l’an passé. Sans compter les 75 étudiants en BTS.

Cette tendance à la baisse est observée depuis plusieurs années*. Par rapport à la rentrée de 2018, ce sont 155 élèves en moins. Par rapport à 2016, ce sont 1 500 élèves en moins. C’est après 2016 que les effectifs ont diminué de façon importante passant de 8 693 élèves en 2016 à 7 351 en 2018, à 7 310 en 2019.

Entre 2010 et 2014, plus de 9 000 élèves étaient scolarisés en partie française : 9 160 en 2012, 9 052 en 2013. En 2011, les effectifs étaient de 9 232, c’était 2 036 élèves de plus qu’aujourd’hui.