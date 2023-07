ÉDUCATION – CULTURE : Une soixantaine de jeunes saint-martinois dansent avec des professionnels de Broadway

Dans le cadre du programme « Summer Intensive » mis en place par la fondation Art Saves Lives qui fait la promotion de l’art, de l’activisme et de la culture, une soixantaine de jeunes danseurs ont bénéficié pendant une semaine de cours de danse par des artistes de Broadway.

Ce 1er juillet dernier, l’ambiance était à la fête à la Samanna du groupe Belmond située à Terres Basses. S’est tenu le cocktail dinatoire concluant la semaine d’ateliers organisés du 26 au 30 juin 2023 par la fondation Art Saves lives en partenariat avec l’association Cobraced et l’Office de Tourisme de Saint-Martin qui a parrainé 16 vols pour les artistes-enseignants et payé intégralement une journée d’excursion en speed boat autour de l’île avec un déjeuner à Anse Marcel. En présence de l’équipe de l’Office de Tourisme, dont la présidente Valérie Damaseau et la directrice Aïda Weinum ainsi que les responsables de la Samanna, les jeunes saint-martinois ont donné un spectacle de danse prouvant leur grand talent devant la trentaine d’artistes impliqués dans le programme. Pour cette édition qui marque le 10ème anniversaire de la fondation, Art Saves Lives a fait venir à Saint-Martin des professionnels de renom, dont Vivian Nixon, fille de Debbie Allen connue pour son rôle de Lydia Grant dans la série Fame et du Dr Catherine Avery dans Grey’s Anatomy. Cours de tap danse, violon, basse, danse classique et ballet, percussions, les jeunes sélectionnés par les compagnies de danse du territoire s’en sont donnés à cœur joie. Pour compléter ce séminaire riche d’apprentissage et de perfectionnement, des artistes saint-martinois qui ont réussi dans le monde de l’art et de la culture en incorporant les nouvelles technologies ont proposé des cours de motivation à la jeunesse. La fondation Art Saves Lives est un échange interculturel entre des artistes expérimentés qui cherchent à utiliser leurs talents pour un changement positif et des jeunes dans le besoin initiés aux traditions mondiales et locales pour qu’ils acquièrent les compétences nécessaires en vue de faire face efficacement aux exigences et aux défis de la vie quotidienne. _Vx

673 vues totales