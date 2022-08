ÉCONOMIE : L’euro est passé sous le seuil du dollar

Pour la première fois en 20 ans, la monnaie unique européenne est passée sous le seuil de la parité avec le dollar. C’était ce lundi 22 août.

Si la monnaie européenne était déjà descendue une première fois sous la parité mi-juillet, cette fois-ci l’euro a perdu 0,84% passant à 0,9951 dollar. Ce niveau n’avait été plus vu depuis l’année de sa mise en circulation en 2002. Le lendemain, mardi 23 août, l’euro avait gagné pour revenir en parité face à la monnaie américaine. 1€/1$, formule à laquelle on est habitué à Saint-Martin. Mercredi 23 août, cette parité était passée à 1€/0,99 $. Ces aléas depuis le début de l’année profitent au billet vert qui voit sa monnaie résister face à la guerre en Ukraine et accentue sa valeur sûre. _Pc

