Colombier, sur la route des ancêtres : franc succès de la randonnée culturelle organisée par l’ACS ZEPIN

Dernièrement, l’ACS ZEPIN (Association Culturelle et Sportive de la zone éducation prioritaire Iles du Nord) a organisé sa randonnée guidée culturelle sur les hauteurs de Colombier en partenariat avec l’association HAAT (Heritage And Ancestral Trailers of Colombier).

Au son du djembé et des différents points d’arrêts durant le parcours, cela a été l’occasion pour les participants de découvrir l’histoire du hameau de Colombier, après l’époque de l’esclavage jusqu’aux années 1960, voire au-delà avec les valorisations agricole, culturelle en cours.

L’étoile de la randonnée fut la surprise des participants d’être reçus par HAAT paré en tenue traditionnelle au point culminant, pour découvrir le « dutch wall » et son histoire. Au terme de 2h00 de marche, l’accueil du retour des marcheurs fut assuré par les rythmes d’un autre Djembé.

Cette riche matinée s’est poursuivie par la visite contée de la maison musée et ses trésors d’objets d’antan. Les randonneurs ont pu savourer un petit déjeuner traditionnel, agrémenté d’une spécialité de ce hameau, le « arrow root » ou « diktam » ou encore appelée « toloman » en Martinique, qui est une boisson chaude réalisée à base des racines d’un tubercule.

Le Président de l’ACS ZEPIN, Xavier Mirre-Minori a terminé la manifestation avec un quiz et de jolies plantes offertes par l’association qui œuvre, également, pour la promotion de la culture, du bien-être et de l’environnement.

L’ACS ZEPIN continue ses activités en proposant sa 47ème édition de visite guidée de sites historiques, pour le samedi 13 mars. Compte tenu des conditions sanitaires contre la Covid-19, les places restent limitées. Info line : 0690 36 96 20 ou 0690 35 83 46.