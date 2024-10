ÉCONOMIE BLEUE : Saint-Martin en route pour l’obtention du label France Station Nautique de niveau 2

Le 15 octobre dernier, une étape importante a été franchie pour le développement du tourisme nautique à Saint-Martin.

La conseillère territoriale, en charge de l’économie bleue, Valérie Fonrose, accompagnée des techniciens de la Collectivité, Alan Lebout Ayassami, chargé de projet économie bleue, et Elie Touzé, directeur de la croissance verte et de l’économie bleue, ont soutenu, en présentiel, la candidature de l’île pour l’obtention du label de niveau 2 France Station Nautique.

L’Office du Tourisme, représenté en visioconférence par sa directrice Aïda Weinum, a également apporté des arguments en faveur de cette initiative.

Ce label, reconnu au niveau national, valorise les destinations offrant une diversité et une qualité des services nautiques. Obtenir cette certification renforcerait la position de Saint-Martin comme une destination de premier plan pour les sports et loisirs nautiques. Le soutien unanime de ces acteurs clé marque l’engagement fort du territoire pour promouvoir l’économie bleue durable et attirer une clientèle internationale.

A terme, le Label Station Nautique Niveau 2 permettrait à Saint-Martin de mettre en avant ses atouts maritimes, tout en garantissant un développement durable et harmonieux de ses infrastructures nautiques. La décision finale est attendue dans les mois à venir.

