Eau en bouteille : Lou a interrogé les lycéens sur leur consommation

Lou Nkpa, étudiant en première année de commerce à Montréal et ancien élève du lycée Robert Weinum, a récemment réalisé un sondage au sein de la cité scolaire pour comprendre les habitudes des élèves en matière de gestion des déchets et de consommation de bouteilles d’eau en plastique.

245 élèves dont la moitié en terminale, un quart de seconde et un quart de première, ont répondu. 86,5 % d’entre eux ont indiqué que l’eau est la boisson qu’ils consomment le plus, pour 10,6 %, ce sont les sodas et les jus de fruits.

109 élèves boivent entre 1 et 2 litre(s) d’eau par jour, 85 entre 0,5 et 1 litre par jour. 24 élèves interrogés en consomment plus de 2 litres.

Pour un peu plus des deux tiers des élèves ayant participé au sondage, l’eau consommée est une eau en bouteille. Pour 43,7 % d’entre eux, c’est plus pratique et pour 40 % c’est pour le goût. Seuls 9 lycéens ont indiqué ne jamais consommer d’eau en bouteille.

8 élèves interrogés sur 10 ne boivent jamais de l’eau du robinet, 9,4% occasionnellement. Uniquement 4 en consomment souvent.

Les trois quarts des jeunes apportent leur eau minérale ou de source au lycée. 46,7 % d’entre eux l’apportent en bouteille et un quart en gourde. 42,7 % d’entre eux indiquent jeter leur bouteille tous les jours.

Afin de sensibiliser ses camarades à la protection de l’environnement, Lou a ensuite organisé une distribution de gourdes.

(soualigapost.com)