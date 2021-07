Distinction : Un gendarme de Saint-Martin décoré pour acte de courage et de dévouement

Il y a quelques temps, un gendarme de la brigade de Saint-Martin Espérance en rentrant chez lui, après son service, aperçoit un véhicule dans une ravine pleine d’eau.

Immédiatement, le militaire se porte à hauteur du véhicule et voit qu’une personne se trouve à l’intérieur et ne bouge pas. Il brise alors la vitre, entre dans le véhicule, par l’arrière, et réussit à sortir le chauffeur conscient mais en état de choc. Le véhicule glisse et continue à s’immerger dans l’eau.

L’intervention pleine de sang-froid de ce gendarme a permis de sauver la vie du conducteur accidenté.

Cet acte, remarqué, a fait sensation auprès de la population locale.

C’est lors de la cérémonie du 14 juillet que le Préfet, Serge Gouteyron a remis à ce gendarme courageux la médaille pour acte de courage et dévouement. Félicitations au récipiendaire !

Mentionnons que le pass sanitaire était contrôlé lors de l’entrée en Préfecture et que seules les personnes vaccinées ou détentrices d’un test PCR de moins de 48 heures étaient admises.