Deux journées de formation et de sensibilisation à la sécurité routière organisées au collège Soualiga

L’île de Saint Martin connaît depuis de nombreuses années une situation catastrophique sur le plan de la sécurité routière. Les comportements dangereux sur la route, aggravés par des addictions aux produits psychotropes génèrent de nombreux accidents corporels et mortels de la circulation routière. Les adolescents de 14 à 18 ans sont souvent les victimes de ces drames routiers.

Face à cette situation, la préfecture, le Service de l’Education nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la collectivité de Saint-Martin ont souhaité mettre en place une véritable politique de réduction des risques dans le cadre de la politique de la ville. A l’initiative du Collège Soualiga, l’Association Sécurité Routière SXM, présidé par Thierry Verres, a animé deux journées de formation et de sensibilisation à la Sécurité Routière les 16 et 17 novembre 2021. L’association COBRACED a renforcé ces actions par la mise à disposition des boitiers « Idéasbox » de Bibliothèque sans frontière.

Cette action a permis de sensibiliser plus de 140 élèves des classes de troisième en deux journées à travers des ateliers de formation organisés à partir des thématiques suivantes : la lutte contre les addictions aux psychotropes, le code de la route avec un focus fort sur les deux roues, la mise en place d’un simulateur deux roues et un plateau motorisé animé par une auto-école partenaire (conduite d’un véritable scooter 49,9 cm3).

Ces collégiens issus des quartiers classés en politique de la ville ou en veille active politique de la ville ont manifestement apprécié ces formations et auront à cœur de respecter ces consignes de sécurité une fois sur la route.