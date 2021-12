Vie locale : Initiative Saint Martin Active fait dons de trois ordinateurs reconditionnés à trois associations

Un bel exemple à suivre ! Dans le cadre d’une démarche « zéro déchet durable », Initiative Saint Martin Active a souhaité faire dons mardi dernier de trois ordinateurs portables, encore en bon état de fonctionnement après avoir été reconditionnés chez « Buzz » à Hope Estate. Les trois associations, « Nature is the Key », « I Love My Neighborhood-J’aime Mon Quartier » et « SOS Enfants des Iles du Nord » ont apprécié le beau geste à sa juste valeur !

A travers ses dons, Initiative Saint Martin Active a souhaité promouvoir cette pratique, avantageuse sur le plan économique, social et environnemental.

« Notre démarche a trois objectifs principaux : rendre accessible l’usage du numérique, développer la sobriété numérique en réduisant la production de déchets électroniques sur le territoire et reconnecter le numérique et inclusion sociale » explique Sabrina Rivère, directrice d’Initiative Saint Martin Active.

Grâce à ces trois ordinateurs, les trois associations qui luttent contre l’exclusion et l’insertion des jeunes feront des heureux chez bon nombre d’utilisateurs. Une mention spéciale aux techniciens du magasin « Buzz » qui ont réalisé du très bon travail pour redonner une deuxième vie aux trois ordinateurs portables ! _AF