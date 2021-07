DÉCORATION : Inauguration de “Bleu de Perse interiors”, nouveau magasin de décoration

Véritable caverne d’Ali Baba pour les aficionados de déco qui ont répondu en grand nombre à la journée d’ouverture, la niche de 1200 m² de Bleu de Perse à Hope Estate est dorénavant ouverte à toutes et tous.

Patrice Anseur et Eric Durand ont réalisé leur rêve d’ouvrir leur espace dédié à l’architecture d’intérieur, mobilier et décoration du côté français même s’ils gardent de beaux souvenirs de leur expérience à Cole Bay. Il leur aura fallu trois ans pour réussir ce grand pari, ce beau projet retardé par le passage d’Irma, et par la crise du Covid ensuite. Forts de leur passé de maîtres d’œuvre et de leur formation de dessinateur en construction et topographie pour l’un et d’architecte d’intérieur pour l’autre, les deux associés dans le travail comme dans la vie ont su s’entourer d’une équipe dévouée et passionnée avec Frédéric (anciennement à la Péninsule), Solène (qui les accompagne depuis le début du projet) et Delphine. Lors de leur première visite à Saint-Martin après un périple en Guadeloupe, Eric et Patrice se sont vite rendus compte que l’offre concernant la décoration d’intérieur sur le territoire de Saint-Martin était relativement réduite. Il ne leur en a pas fallu beaucoup plus pour se lancer dans l’aventure, désireux de tenter l’aventure sur cette île, charmés dès leur arrivée. Plus de cinquante marques de référence cohabitent dans l’entrepôt magistralement agencé de Bleu de Perse comme Mariage Frères, Athezza, Hanjel, Chehoma, Pomax, Petite Friture, ou encore Bérengère Leroy. Des marques européennes que l’on ne présente plus afin de proposer une déco tendance avec, évidemment, de vrais et bons tarifs.

Dans le respect des mesures sanitaires actuelles, tout ou presque se fait à distance et librement avec la clientèle. L’ambition de Bleu de Perse est d’offrir aux saint-martinois un accès à une décoration personnalisée et dans l’air du temps. Patrice et Eric collaborent également avec des locaux pour, par exemple, la livraison. Les deux amoureux du design vont continuer de faire parler d’eux._Vx

• Bleu de Perse Interiors – Hope Estate (à côté de Nature Animal)

https://www.bleudeperseinteriors.com/

+59 06 90 60 27 28 – +59 06 90 29 88 39