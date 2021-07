Haïti : Le président, Jovenel Moïse assassiné à son domicile par un commando

Le président haïtien, Jovenel Moïse, a été assassiné hier matin chez lui par un commando formé d’éléments étrangers, a annoncé le Premier ministre sortant, Claude Joseph. L’épouse du président a été blessée dans l’attaque et hospitalisée, a précisé ce dernier. Il a appelé la population au calme et a indiqué que la police et l’armée allaient assurer le maintien de l’ordre.

« Le président a été assassiné chez lui par des étrangers qui parlaient l’anglais et l’espagnol. Ils ont attaqué la résidence du président de la République », a déclaré Claude Joseph. « La situation sécuritaire est sous contrôle », a-t-il assuré. Venu du monde des affaires, Jovenel Moïse, âgé de 53 ans, avait été élu président en 2016 et avait pris ses fonctions le 7 février 2017.Etat de siège

Le Premier ministre a déclaré ce mercredi l’«état de siège» octroyant des pouvoirs renforcés à l’exécutif. «Dans la stricte application de l’article 149 de la Constitution, je viens de présider un conseil des ministres extraordinaire et nous avons décidé de déclarer l’état de siège sur tout le pays», a-t-il décrété lors d’un discours en créole, diffusé sur les réseaux sociaux, assurant que cette mort «ne resterait pas impunie».

Claude Joseph a promis que «les auteurs, les assassins de Jovenel Moïse paieraient pour ce qu’ils ont fait devant la justice». «Ce sont la démocratie et la République qui doivent gagner. Les forces obscures vont perdre», a-t-il martelé.