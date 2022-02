Décès de Jean-Claude van Rymenant (SNSM) : Les condoléances du président Daniel Gibbs 

« Voilà une bien triste nouvelle que d’apprendre le décès, le jour de ses 78 ans, de notre capitaine emblématique Jean-Claude van Rymenant. Il a œuvré de nombreuses années au sein de l’antenne locale de la SNSM, dont il a été un membre fondateur.

Jean-Claude aura marqué Saint-Martin de son empreinte, par sa personnalité attachante et sa bravoure. Il a su représenter avec beaucoup de panache les marins et les valeurs de fraternité et de dévouement portées par la SNSM. Secourir bénévolement des vies humaines en danger en mer est une noble cause assumée par des hommes de courage. Jean-Claude van Rymenant était de ceux-là.

Saint-Martin le remercie et lui rend hommage pour son engagement au service du territoire.

Je présente mes condoléances émues à la famille, au nom des élus du conseil territorial et de la collectivité de Saint-Martin. ».