CULTURE : Le Festival Écriture des Amériques à Saint-Martin

Organisé du 25 novembre au 2 décembre 2023 en Guadeloupe et dans les îles de l’archipel et du Nord, le Festival Écriture des Amériques s’installera à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy le temps d’une soirée, le jeudi 30 novembre de 18h30 à 20h à l’Hommage Hôtel de Baie Nettlé et au Brigantin à Gustavia.

Depuis 2000, la manifestation littéraire créée par l’écrivain Maryse Condé et l’industriel Amédée Huyghues Despointes pour célébrer la littérature d’ici et d’ailleurs reste inspirée de leur idéal de rencontre, d’échange et d’ouverture. Les horizons géographiques, les univers imaginaires de plus d’une cinquantaine d’écrivains venus depuis lors dialoguer avec le public, témoignent de la fidélité à cette philosophie. Reliés par des affinités profondes et le pouvoir des mots et des histoires, les auteurs partagent avec le public les promesses de leurs ambitions romanesques, suscitent l’intérêt pour la création littéraire contemporaine, le goût de la lecture et proposent des ateliers d’écriture en direction de la jeunesse. De la création du Prix des Amériques insulaires, à la naissance du Festival Écritures des Amériques, plus d’une quarantaine d’écrivains sont venus des territoires bordés par l’Atlantique. Ce jeudi 30 novembre prochain, l’île sœur recevra l’écrivain français Frédéric Beigbeder et Miguel Bonnefoy avec présentation de Jean-Jacques Dayries, au Brigantin à Gustavia. Sur notre territoire, à l’Hommage Hôtel dès 18h30, le public amoureux de la littérature pourra rencontrer Kaiama L. Glover, Emmelie Prophète et Nicolas Carreau, en entretien. Kaïama Glover est professeur d’études françaises et africaines et directrice du Barnard Digital Humanities Center. Ses enseignements et travaux privilégient la littérature francophone, en particulier celle d’Haïti et des Antilles françaises, interrogent le colonialisme et concernent le cinéma d’Afrique subsaharienne francophone. Emmelie Prophète est romancière, poète et journaliste. D’abord attachée culturelle d’Haïti à Genève, elle a fait carrière dans le monde littéraire, au fil de son œuvre poétique et romanesque, en racontant son pays, Haïti. Nicolas Carreau, fils de libraire, a fait son entrée dans les studios d’Europe 1 où il distille des chroniques littéraires avant de produire « La Voix est livre ». Le journaliste et écrivain partage ainsi avec le plus grand nombre dans la simplicité des échanges son rapport passionné à la lecture et aux histoires._Vx

