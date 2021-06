Dans son schéma d’aménagement touristique 2017-2027, la Collectivité a inscrit la nécessité de renforcer la destination Saint-Martin en complétant notamment l’offre de loisirs en partie française.

«Force est de constater que son potentiel reste encore sous exploité, puisqu’aujourd’hui, le tourisme repose majoritairement sur l’hébergement touristique et la restauration, alors que le territoire dispose de ressources pouvant alimenter une offre touristique diversifiée (tourisme culturel, nature, etc.)», note la COM. Afin d’inciter les entreprises locales à développer leurs offres et services, la COM a décidé de les soutenir via l’octroi d’une subvention.

Le co-financement bénéficiera aux projets d’investissements visant à proposer une offre de loisirs, de divertissement ou de service s’inscrivant dans une démarche innovante, c’est-à-dire inédite pour le territoire, et durable dans les secteurs et domaines suivants : culture, plein air, divertissement en lieu fermé ou ouvert, loisirs sportifs, bien être, agritourisme.

La subvention s’élève à 30% des dépenses éligibles dans la limite de 50 000 euros.

Peuvent demander une aide financière toutes les personnes morales (entreprise ou association) créée depuis au moins 1 an.