Covid-19 : Prolongation du couvre-feu à Saint-Martin de 20h à 3h du matin jusqu’au jeudi 17 juin

Face au nombre de nouveaux cas de Covid-19 toujours élevé, le Préfet, Serge Gouteyron a décidé de prolonger le couvre-feu jusqu’au 17 juin.

Pour rappel, le dernier bulletin sanitaire publié par Santé Publique France fait état de 111 nouveaux cas pour la période du 31 mai au 6 juin. Depuis le 20 mai, 7 personnes sont décédées (dont 4 la semaine dernière) et 13 évacuations sanitaires vers le CHU de Guadeloupe ont été réalisées. Au 11 juin, 10 personnes sont hospitalisées à l’hôpital Louis-Constant Fleming.

En raison de ces éléments, le Préfet a décidé de prolonger jusqu’au jeudi 17 juin à 3 heures le couvre-feu. Celui-ci sera effectif de 20h à 3 h du matin. Seules les personnes disposant d’une attestation1 et de justificatifs complémentaires seront autorisées à circuler durant cette période. Des contrôles de gendarmerie seront réalisés.

La baisse des indicateurs est amorcée, mais elle est encore trop faible. De plus, le risque de saturation du système hospitalier et l’occupation importante de l’unité Covid de l’hôpital, nécessitent que soient prolongées les mesures en vigueur depuis le dimanche 30 mai. Par conséquent, l’ensemble des établissements recevant du public devra fermer à 20 heures et les rassemblements de personnes sont interdits jusqu’au jeudi 17 juin.

Une conférence de presse sera tenue lundi 14 juin par le Préfet sur l’évolution de la situation sanitaire et les mesures mises en œuvre.

Le Préfet rappelle que la mobilisation de tous est nécessaire pour lutter contre l’épidémie, et que la vaccination, le respect des gestes barrières, des distanciations sociales, le port du masque et la limitation des rassemblements de personnes sont les moyens les plus efficaces pour y parvenir.