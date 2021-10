Covid-19 : Mise en place du passe sanitaire à Saint-Martin à partir d’aujourd’hui

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et c’est désormais officiel ! Le Préfet, Serge Gouteyron a décidé d’instaurer le passe sanitaire à Saint-Martin à partir de ce vendredi 22 octobre.

L’amélioration de la situation sanitaire constatée sur les dernières semaines à Saint-Martin nécessite toujours une attention particulière puisque 4 personnes sont hospitalisées à l’hôpital Louis Constant Fleming aujourd’hui.

De surcroît, le faible taux de vaccination de la population nécessite de maintenir les mesures de lutte contre la propagation du virus. En effet, le risque de développer une forme grave reste très présent et notre système de santé ne peut faire face seul, à une vague de contamination.

Afin de préparer la saison touristique 2021/2022 avec un niveau de sécurité sanitaire satisfaisant, le Préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, après concertation avec la Collectivité de Saint-Martin et les socioprofessionnels (Club du tourisme, CCISM, Metimer, MEDEF), a décidé de la mise en place du passe sanitaire à Saint-Martin. Sint Maarten ayant également choisi d’instaurer un système identique, l’application du passe permet une uniformisation des protocoles sur l’ensemble du territoire.

Le passe sanitaire sera déployé dès ce vendredi 22 octobre dans les bars, les restaurants et pour l’ensemble des manifestations publiques. Seuls les établissements et les manifestations qui accueillent plus de 30 personnes seront concernés.

Le passe sanitaire ne sera exigé que des personnes majeures.

À partir du vendredi 22 octobre, toute personne qui souhaite se rendre dans un bar ou un restaurant devra être en mesure de présenter son certificat de vaccination, ou à défaut, un test PCR ou antigénique de moins de 72h ou un certificat de rétablissement du Covid-19.

Les établissements qui mettront en place le passe sanitaire pourront déroger aux règles liées au Covid-19, ainsi l’exploitant pourra, à son initiative :

• lever le port du masque dans l’établissement ;

• déroger aux règles de distanciation sociale ;

• accueillir un nombre de personnes identique à la capacité maximale de l’établissement (pour les établissements recevant du public).

Dans le but de faciliter son déploiement, une période d’adaptation d’une semaine est accordée.

À partir du 29 octobre, les établissements suivants s’ajouteront :

• les salles de sport ;

• le club de tir ;

• le théâtre ;

• les stades dans le cadre de l’accueil du public pour des événements. Les services de la Préfecture, tout comme les représentants des socioprofessionnels se tiennent à disposition des exploitants pour toute question sur l’application du passe sanitaire.