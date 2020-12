Covid-19 : 112, le nombre de cas actifs grimpe en flèche à Saint-Martin !

Le dernier bulletin sanitaire de l’Agence Régionale de Santé (ARS) en date du lundi 23 au dimanche 29 novembre fait état de 74 nouveaux cas recensés à Saint-Martin soit largement plus du double de contaminations que la semaine précédente (26). Cela porte désormais à 112 le nombre de cas actifs confirmés en partie française et à 801 le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés par test PCR depuis le début de l’épidémie.

L’hôpital Louis-Constant Fleming reste très mobilisé pour la gestion de la crise. Au 30 novembre, 4 patients confirmés Covid-19 étaient hospitalisés dans le service de médecine. Une évacuation sanitaire de patient COVID a été également effectuée vers la Guadeloupe.

Par ailleurs, 385 tests supplémentaires ont été réalisés en laboratoire et à l’hôpital, avec un nombre total de 7 838 tests enregistrés depuis le début de l’épidémie.

L’activité du drive se poursuit à l’hôpital Louis-Constant Fleming permettant de proposer une offre de dépistage PCR qui doit rester le test de référence.

Le drive antigénique est désormais accessible à Hope Estate, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h et le samedi de 9h à 12h. Ce dernier a réalisé 269 tests sur la semaine 48, pour 2 cas positif décelés.

• Une circulation très active du virus

Le taux d’incidence hebdomadaire reste supérieur au seuil d’alerte et en augmentation depuis la semaine dernière avec un taux de 207/100 000 habitants (Vs 81/100 00 habitants semaine 47).

Sinon, le taux de positivité sur la semaine écoulée est supérieur au seuil d’alerte et en nette augmentation par rapport à la semaine précédente, il passe à 19.22 % contre 10,39 % la semaine précédente.

Ainsi ces deux indicateurs confirment à nouveau une circulation très active sur le territoire. Il faut absolument redoubler de vigilance, d’autant que le taux d’incidence le plus élevé concerne les 15-44 ans (309/100 000 habitants) et que ce sont les 20-30 ans qui enregistrent le taux d’incidence le plus élevé : 398,47/100 000 habitants.

Toutes les tranches d’âge sont impactées, notamment les 50-60 qui passent à 209.5/100 000 habitants (VS 20.95 en semaine 47) ou encore les 60-70 ans dont le taux d’incidence évolue à 208.47/100 00 habitants.

Le niveau de vulnérabilité correspond toujours à une vulnérabilité « élevée ». Cette situation est préoccupante alors que la saison touristique va prendre un nouvel essor avec l’ouverture du territoire aux touristes étrangers, notamment nord-américains. Il faut renforcer la détection précoce des cas positifs, faire le contact tracing, faire respecter l’isolement quand cela est nécessaire pour éviter l’installation de chaines de transmission et le développement de foyers de contamination. _AF