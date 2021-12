Courrier des lecteurs : Saint Martin vaut mieux que cette guérilla…

Aucune revendication sanitaire ou sociale ne justifie de tirer sur un gendarme ou de défoncer le visage d’un autre avec un parpaing. Tout acteur du territoire responsable se doit de condamner cette violence. Et aucune radio ne doit plus avoir de discours complaisant et haineux à ce sujet.

Avant des blessés et des morts, chaque personne détentrice d’une autorité doit faire cesser toute violence. C’est allé trop loin. La dignité de Saint-Martin est tachée de sang ce soir, cela suffit. Sur Sandy Ground notamment, et partout ou commence des petits incidents, les parents, les voisins, les témoins doivent tout faire arrêter.

Au-delà du suicide économique, et du coût sanitaire que cela va nous coûter, c’est notre Saint-Martin qui est meurtri, et honteux.

Face à cette vague de violence, la majorité silencieuse est impuissante, la communauté médicale s’émeut et propose que les acteurs sociaux organisent très prochainement une marche blanche, massive et pacifique, comme il y a deux ans, pour bien montrer aux casseurs, que Saint-Martin, ce n’est pas eux. Si des dialogues légitimes doivent avoir lieu, que tout ceci se fasse dans le calme aussitôt après. _MT