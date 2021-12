Incidents majeurs à Saint-Martin : UNITÉ SGP POLICE FO condamne avec la plus grande fermeté les violences faites contre les forces de sécurité 

Le syndicat UNITÉ SGP POLICE FO dénonce et condamne avec fermeté les violences faites contre les forces de sécurité occasionnant un blessé grave en leur sein.

Alors que ceux-ci tentent tant bien que mal de rétablir l’ordre en raison de violences qui sont montées d’un cran, il importe très rapidement que tout soit mis en œuvre pour que les auteurs de cette tentative d’assassinat et de ces violences puissent être activement appréhendés, et condamnés avec la plus grande fermeté.

A ce jour, face à cette tension sociale qui engendre sur l’île de Saint-Martin une extrême violence, à l’instar de ce qui se passe en Guadeloupe, les forces de sécurité qui œuvrent en frôlant la mort au quotidien sont mises à rude épreuve.

UNITÉ SGP POLICE FO apporte son soutien indéfectible à l’ensemble des forces de sécurité de Saint-Martin et leur fait savoir que toutes ses pensées sont en ce moment tournées vers elles et qu’il est à leurs côtés. Notre syndicat souhaite un prompt rétablissement au fonctionnaire blessé par balles le jeudi 2 décembre 2021.