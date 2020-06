Convention / Réseau Quartz : un nouvel outil de radiocommunication entre la Gendarmerie et la Police Territoriale

Le Président, Daniel Gibbs et le Général, Thierry Renard, en charge du commandement de la Gendarmerie de Guadeloupe et des Iles du Nord, ont signé en présence du commandant de la gendarmerie de Saint-Martin/Saint-Barthélemy, Stephan Basso, et de la directrice de la police territoriale, Jacqueline Rodriguez, une nouvelle convention pour la mise à disposition d’une radiocommunication sur le réseau QUARTZ au bénéfice de la gendarmerie et de la police territoriale.

L’objectif est de renforcer la coopération opérationnelle entre ces deux services et de leur permettre d’échanger des informations immédiates dans le cadre de leurs missions quotidiennes.

Cet outil permet ainsi d’optimiser l’échange d’information et d’améliorer la réactivité dans le cadre des interventions de terrain, notamment en cas de crise ou d’opérations conjointes.