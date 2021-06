CONCOURS DE CHANT : « Les Voix de Saint-Martin », voici les gagnant·e·s !

La première édition du concours « Les Voix de Saint-Martin » qui s’est déroulée le 29 mai dernier au Domaine des LAURIERS à la Savane a révélé de nombreux talents.

Évènement qui sera désormais organisé chaque année par l’association Soleil Karaib, il offre aussi la précieuse opportunité aux gagnant·e·s d’être présélectionné·e·s au prestigieux concours « Les Voix des Outre-Mer » qui se déroulera à l’opéra de Paris. Pour rappel, « Les Voix de Saint-Martin » est un concours ouvert à tout amateur de chant, à partir de douze ans. Dans la catégorie des jeunes, dix candidats se sont présentés devant le micro des auditions. Le Trophée d’Or a été remporté par Savinya Burnett-Charbonnier, seize ans. Chiara Ferrara, du haut de ses douze ans et demi est quant à elle repartie avec le Trophée d’Argent. Le Trophée de Bronze a été attribué à Théranika Abraham, quatorze ans et demi. La jeunesse saint-martinoise est bourrée de talent ! Chez les adultes, ce sont six mélomanes interprètes qui se sont succédés face au jury. Trois prestations sont sorties du lot dont celle de Rubia Sutton âgée de 45 ans qui remporte le premier prix, le Trophée d’Or. La seconde place est occupée par Pierre-Lou Richeux, 19 ans, avec le Trophée d’Argent, et le Trophée de Bronze trône à présent chez Omer James, 31 ans. Plusieurs cadeaux ont été offerts aux lauréat·e·s de chaque catégorie dont un micro pour les encourager à faire entendre leur voix et un smartphone grâce à Dauphin Telecom. Joanita Ferdinand Grot, présidente de l’association Soleil Karaib, et son équipe se concentrent déjà sur la seconde édition de ce concours qui fait la part belle aux voix mélodieuses de Saint-Martin. L’appel aux artistes en herbe est lancé ! _Vx

Infos : 0690 22 21 02 – Email : soleilkaraib@gmail.com

Légendes photo :

Catégorie Adultes, de gauche à droite, Pierre-Lou RICHEUX, Rubia SUTTON, Omer

Catégorie Adolescents, de gauche à droite, Théranika ABRAHAM, Savinya BURNETT-CHARBONNIER, Chiara FERRARA