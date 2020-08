Concours de beauté : L’élection de Miss Saint-Martin-Saint Barthélemy aura lieu le 15 août

Elles sont quatre et rêvent de représenter Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour le prestigieux concours de beauté Miss France 2021.

L’élection de Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy 2020 pour Miss France 2021 aura lieu le 15 août 2020 dans le cadre idyllique du 978 Sanctorum Lounge. Une soirée présentée par Sarolia Ada et Donovan Soudiagom et animée par le chanteur Kenyo Baly et la National Institute of Arts – NIA. Une 6ème édition placée sous le thème de la résilience et de la force. « En cette période de crise nous traversons un moment compliqué, mais en accord avec l’organisation Miss France, nous faisons le nécessaire afin que notre région soit présente au concours Miss France qui célébrera ses 100 ans le samedi 12 décembre en direct sur TF1 » explique Catherine Vermot de Boisrolin, déléguée Régionale Miss Saint Martin-Saint-Barthélemy pour Miss France. Pour élire celle qui représentera les Îles du Nord, le public est invité à voter jusqu’au 15 août prochain, date de la soirée au cours de laquelle les votes seront complétés par ceux du jury. Pour voter, il suffit de composer le 97000 et de taper «queen» suivi du numéro de la candidate. Pour découvrir les candidates, rendez-vous sur la page Facebook « Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy pour Miss France.

www.lepelican-journal.com