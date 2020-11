Communiqué de presse : Le tourisme à l’honneur durant tout le mois de novembre dans la Caraïbe !

Tous les pays membres de l’OTC (Organisation Caribéenne du Tourisme) célèbreront pendant trente jours le mois du tourisme de la Caraïbe sous le thème «Une mer, une voix, une Caraïbe».

À cette occasion, nous observerons les tendances mondiales, le positionnement des atouts caribéens dans cette concurrence et les points forts de notre destination. La zone caraïbe n’a cessé de se développer et d’accroître sa part de marché. Elle a su faire face aux contingences climatiques (Irma) et s’adapte désormais à la pandémie sanitaire mondiale.

Chaque acteur touristique et chaque saint-martinois doivent être des partenaires pour que notre identité et notre produit demeurent uniques et représentent une marque puissante et incontournable dans la Caraïbe.

Nous ne devons jamais perdre de vue notre objectif et nous reposer sur nos acquis. Le secteur touristique mondial accélère sans cesse le rythme des innovations, des expériences. Il nous faut nous positionner rapidement et efficacement pour inscrire l’île de Saint-Martin parmi les destinations les plus désirables du monde et la plus prisée de la zone.

Nous avons besoin de toutes les énergies et de toutes les volontés pour réussir.

Je sais pouvoir compter sur vous tous.

Soyons courageux et audacieux !

Valérie Damaseau

Présidente de l’Office de Tourisme de St-Martin