COMMUNIQUÉ / Annulation des Mardis de Grand Case : la Collectivité rappelle la règlementation en vigueur

La Collectivité de Saint-Martin regrette l’annonce par l’association Calypso Event de l’annulation des Mardis de Grand-Case et tient à apporter les précisions suivantes :

Calypso Event, l’association organisatrice des Mardis de Grand Case, a envoyé sa demande de subvention à la Direction de la Vie associative de la Collectivité, le 12 décembre dernier, et a été reçue en Collectivité le 8 janvier 2025 par le président Mussington et le premier vice-président Alain Richardson.

Comme le veut la procédure administrative et comme déjà expérimenté par l’association organisatrice, la demande de subvention doit être soumise pour avis à la CAERT (commission économique) et obtenir l’approbation du Conseil exécutif.

Lors des échanges avec les organisateurs, les membres de l’association ont été dument informés qu’une fois voté, le versement de la subvention interviendrait seulement après le vote du budget primitif de la Collectivité (fin février/mars). L’association ne peut donc prétendre attendre les fonds ou le montant des fonds à la date d’aujourd’hui. La tentative de pression à travers les médias ne changera pas la règle administrative.

S’agissant de la mise à disposition de barrières et boitiers électriques, l’association a été informée, dès l’édition 2024 par la Délégation Cadre de vie, qu’il ne serait plus possible d’un point de vue légal, de mettre cette logistique à disposition gratuitement à compter de 2025, et qu’elle devrait par conséquent anticiper ce coût dans ses prochains budgets.

Lors des préparatifs de l’édition de 2024, la collectivité avait clairement demandé aux organisateurs de se rapprocher de la Délégation Attractivité Économie Emploi, qui gère les subventions pour cet événement, dès le mois de mai, de manière à anticiper ses besoins pour l’édition 2025. Démarche que l’association n’a entrepris que le 12 décembre 2024, soit un mois avant le démarrage supposé de l’événement.

Cette anticipation aurait notamment permis de proposer une convention d’objectifs et de moyens sur 3 ans et une confirmation de l’appui financier de la collectivité pour la même période. Forts de cette anticipation, les organisateurs auraient pu se projeter plus tôt dans la promotion et l’organisation de la manifestation et ainsi éviter un risque d’annulation.

Comme chaque année, la Collectivité se donne les moyens d’accompagner les événements attractifs pour notre territoire, à l’image des Mardis de Grand Case, particulièrement appréciés du public, et réaffirme sa volonté de soutenir financièrement l’événement.

En revanche, cet accompagnement ne peut se faire que dans le respect des procédures en vigueur et du code général des collectivités territoriales qui régit aussi la gestion des fonds publics. La Collectivité souligne aussi que ce type d’événement doit reposer sur un modèle économique fiable et que ce dernier ne peut s’appuyer uniquement sur des fonds publics.

