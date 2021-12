COMMERCE LOCAL : Le Goût du Vin a ouvert ses nouvelles portes au public 

Après un tour de chauffe avec une inauguration en comité restreint, toute l’équipe du magasin « Le Goût du Vin » avait donné rendez-vous au public vendredi 26 et samedi 27 novembre derniers pour découvrir leur nouvelle boutique située sur le Front de Mer à Marigot.

C’est avec un verre de vin offert et quelques amuse-bouche à disposition que les personnes venues nombreuses ont pu s’émerveiller de la nouvelle boutique qui offre un choix divers et varié de vins (blanc, rosé, rouge) et autres alcools, tels que le rhum ou encore le whisky (dont certains japonais). Les amateurs de vin présents n’ont pas manqué de se réjouir du nouvel agencement et du stock impressionnant que ce soit en grands crus ou en vins plus abordables. Les curieux et les novices ont quant à eux bénéficié des conseils précieux et avisés de Martial et Christophe, sommeliers et gardiens précieux des lieux. Avec le patron Daniel Passeri en tête, toute l’équipe s’est donnée sans compter pendant ces deux journées afin d’apporter une expérience unique en termes de découverte de vins, de rencontres et d’accueil digne des plus grands millésimes. Que l’on soit un aficionado de vin ou non, Le Goût du Vin version 2.0 reste un endroit incontournable de Marigot. _Vx

Infos : 05 90 87 25 03 – 06 90 72 50 87 – 06 90 81 99 33

legoutduvin@wanadoo.fr

Le Goût du Vin, 37 Boulevard de France, Front de Mer, Marigot (à côté de la boulangerie Chez Fernand)

Facebook : Le goût du vin Sxm

https://www.grandsvinsdefrance.com