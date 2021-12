Football / Coupe de Noël et Canal Box : les choses sérieuses commencent !

C’est l’heure de vérité ! Plusieurs formations engagées dans la Coupe de Noël (catégorie U15) et dans la Coupe Canal Box (catégories U17 et Séniors) tenteront d’obtenir ce week-end leur fameux sésame pour leur ouvrir les grandes portes de la finale !

Avant de connaître les affiches des différentes finales (U15, U17 et Séniors), Phoenicks et Junior Stars ont obtenu déjà leur ticket pour la grande finale de la Coupe de Noël U21 en s’imposant respectivement contre Saint-Louis Stars (7-0) et Attackers (9-1).

Du côté de la Coupe Canal Box U17, la 1ère demi-finale qui s’est disputée mercredi dernier a vu la victoire de Phoenicks face à Saint Louis Stars lors de la séance fatidique des tirs au but (4-2), les deux formations n’ayant pu se départager à l’issue du temps réglementaire.

Place désormais aux autres demi-finales programmées ce week-end qui s’annoncent spectaculaires. Bien malin à celui qui pourrait émettre un quelconque pronostic ! _AF