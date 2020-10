Collège Mont des Accords : 15 élèves des classes de 4ème et 3ème intègrent la Section Sportive Scolaire mixte dédiée au football, une première à St-Martin !

A marquer d’une pierre blanche ! La création de la Section Sportive Scolaire (SSS) mixte dédiée au football vient de voir le jour au collège Mont des Accords.

En partenariat avec l’Education Nationale, représentée par Michel Sanz, vice-recteur, chef de l’Education Nationale de Saint-Martin et Saint-Barth, adjoint du recteur de l’académie de Guadeloupe, la Fédération Française de Football via la Ligue de Saint-Martin, présidée par Aristide Conner et Gilles Petit, conseiller technique, responsable de la section sportive scolaire mixte, Suzelle Karam, principale du collège Mont des Accords, Alain Pansiot-Villon, Coordinateur EPS au Collège Mont des Accords, Jacotin Lourdie, référent de la section sportive et la Collectivité de Saint-Martin, 15 élèves de 4ème et 3ème ont été sélectionnés pour intégrer cette année la toute nouvelle Section Sportive Scolaire (SSS) mixte dédiée au football.

Partie intégrante du projet d’établissement et du projet académique, la Section Sportive Scolaire Football Mixte, permet de motiver les élèves en leur donnant la possibilité d’être valorisés dans le sport qu’ils affectionnent, d’exprimer des compétences qui peuvent contribuer à leur réussite scolaire et à leur reconnaissance sociale. Elle permet de les ouvrir sur l’extérieur, de développer leur autonomie, d’acquérir une culture d’équipe et d’évoluer dans des rapports de solidarité. Elles participent ainsi à leur éducation citoyenne.

En clair, la Section Sportive Scolaire Football Mixte permet aux jeunes de s’épanouir physiquement et intellectuellement, dans la pratique d’un sport qui les passionne, sans que cette passion ne vienne limiter leurs apprentissages scolaires mais bien au contraire, les favorise.

A titre d’infos pour les 15 « pensionnaires » de la section Foot (2 séances sont prévues par semaine, le mardi et le vendredi de 15h30 à 17 heures au stade Jean-Louis Vanterpool), un bilan scolaire et sportif sera établi chaque trimestre par votre professeur coordonnateur et votre « prof » principal.

A vous d’assurer sur le terrain et en classe.

A bon entendeur… _AF