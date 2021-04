Collecte de dons des Lions Club : Une belle mobilisation de la population pour les habitants de Saint-Vincent

Suite à la collecte de denrées pour les sinistrés de Saint-Vincent organisée par les 3 clubs Lions et le Léos Club Safari de St-Martin, la présidente de la Zone 4, Îles du Nord, du District 63 Antilles-Guyane Françaises du Lions Club International, Laure Le Curieux remercie les directeurs de Super U et de Leader Price pour leur accueil, l’ensemble de la population saint-martinoise pour la générosité de ses dons, les membres des Lions Club Fort Louis, Doyen et Oualichi ainsi que le Léos Club Safari de Saint-Martin.

Cette action d’aide a connu un vif succès samedi dernier. Nous savons que nous pouvons compter sur l’esprit de solidarité de tout un chacun face à l’ampleur de la situation vécue par nos voisins de Saint-Vincent. Encore merci à toutes et tous !