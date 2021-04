Un collectif anti sargasses de riverains s’est créé à St-Martin

Cette année, les riverains des littoraux impactés par les échouages des algues sargasses ont décidé d’agir en créant un collectif nommé « Saint-Martin Collectif Anti Sargasses ». L’un des objectifs est de «trouver les meilleures solutions pour remédier efficacement à ce problème devenu récurrent sur notre île » et surtout de faire pressions auprès des autorités pour que le ramassage des algues soit effectué de manière fréquente, ce qui n’est cette année pas encore le cas.

« C’est un enjeu sanitaire et économique, nous devons réagir via ce collectif et faire pression au niveau de la COM et de la préfecture tout en impliquant l’ARS Guadeloupe, qui malheureusement se dédouanent mutuellement. Cette irresponsabilité est flagrante et il est important que nous nous organisions ce collectif », déclare le collectif sur sa page Facebook.

Le collectif a pris contact avec la Collectivité pour échanger sur le problème et comprendre les causes du problème. «Un marché public est bien en vigueur pour le ramassage des sargasses. La Collectivité a bien mandaté les deux entreprises sous contrat depuis le mois de mars. En raison de difficultés diverses et notamment de paiements, elles ont jusqu’ici refusé d’intervenir malgré les multiples relances», lui a répondu la COM.

Et de préciser qu’une procédure de réquisition était en cours.

Bruno Lebre qui est à l’initiative de la création du collectif, invite toutes les personnes concernées à adhérer via la page Facebook. A ce jour, une vingtaine de personne s’est déjà inscrite. (soualigapost.com)