Répartition et évolution des élèves dans le premier degré entre 2019 et 2020 (fin)

Les écoles publiques accueillent à octobre 2020 71 élèves en moins par rapport à 2019 à même époque. En CP, le nombre d’élèves est de 420, en cours élémentaires de 943 et en cours moyens de 936. C’est en CM2 que le nombre d’élèves est le plus important (483) et en CP qu’il est le moins (420). Par rapport à 2019, le CP a perdu 61 élèves, le CM1 26 et le CE1 4. A l’inverse, le CM2 a gagné 7 enfants et le CE2 13.

Les établissements les plus importants en termes d’effectifs sont Marie-Amélie Leydet, Hervé Williams et Elie Gibs, avec respectivement 379, 342 et 316 élèves. Le plus petit établissement est Marie-Antoinette Richards avec 127 élèves.

Le nombre d’élèves par classe en élémentaire varie de 14,9 à Aline Hanson et 15,78 à Clair Saint-Maximin à 21,2 à Marie-Antoinette Richards à 20,13 à Elie Gibbs. La baisse des effectifs (-18 élèves) et la création de deux classes à Elie Gibs en 2020 a permis de faire baisser la moyenne de 4,16 (20,13 contre 24,29).

(soualigapost.com)